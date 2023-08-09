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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Керченском проливе началась буксировка поврежденного дроном танкера "Сиг"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Судно "Коневец" ведет буксировку аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе, сообщает телеграм-канал Росморречфлота.

"Началась буксировка аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона, для ремонта в п.Аксай. Буксировку осуществляет буксир "Коневец". На борту судна находится аварийно-спасательная партия в составе трех человек с водоотливными насосами, оборудованием ликвидации разлива нефти и запасом сорбента", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательная группа также проводит очистку машинного отделения от остатков нефтепродуктов биосорбентом. Ведется контроль за бонами, находящимися внутри машинного отделения. Всего с начала аварийных работ использовано 756 кг биосорбента. Загрязнения акватории не наблюдается.

Танкер "Сиг" получил пробоину в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу. Экипаж из 11 человек не пострадал, судно осталось на плаву. Вокруг выстроены боновые заграждения.

Росморречфлот Керченский пролив Аксай
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