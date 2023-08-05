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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

МИД РФ заявил, что атака на танкер в Керченском проливе не останется без ответа

МИД РФ заявил, что атака на танкер в Керченском проливе не останется без ответа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве решительно осуждают террористическую атаку на российское гражданское судно в Керченском проливе, такие действия не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства, в связи с атакой морского дрона танкера "Сиг".

По ее словам, "ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице ее председателя В.Малюка".

Захарова напомнила, что в ночь на 5 августа с использованием безэкипажного морского дрона было атаковано российское гражданское судно, находившееся на рейде близ Керченского пролива. По предварительным данным, морской танкер "Сиг" получил пробоину в области машинного отделения, в результате чего потерял способность передвигаться самостоятельно. Экипаж танкера не пострадал. Проводится спасательная операция.

"Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ
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