Эксперты отметили увеличение производства имитаций красной икры в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России производство имитированной и структурированной икры лососевых пород рыб за 7 месяцев 2023 года составило 921,5 тонны, следует из данных подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ "НЦБРП").

За 7 месяцев имитированной лососевой икры было выпущено 573,7 тонны, в том числе за июль - 140 тонн. Производство структурированной икры за этот период достигло 347,8 тонны.

"Тенденция на увеличения производства сохраняется", - говорится в пресс-релизе НЦБРП.

Для изготовления имитированной икры используют морские водоросли и животный белок, а также ряд пищевых добавок. Структурированная икра содержит икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. В процессе ее изготовления поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь, затем придают ей форму шариков с оболочкой. Для этого используют комплекс пищевых добавок, которые должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, в первом квартале 2023 года доля имитационных аналогов натуральной икры лососевых видов рыбы на рынке страны превышала 20% и имела тенденцию к увеличению. В службе не исключали вероятность фальсификации отдельными производителями натуральной лососевой икры с помощью сырья для изготовления структурированной или имитированной икорной продукции.

В настоящее время официального метода исследования, позволяющего выявить частичную или полную подмену икры, в России не существует. В связи с этим на базе ФГБУ "НЦБРП" планируется разработать гистологическую методику, которая позволит отличать настоящую икру от ее имитационных аналогов, сообщал Россельхознадзор.