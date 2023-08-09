Производство красной икры в РФ в I полугодии выросло на 28%, черной - снизилось на 11%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - РФ в первой половине этого года увеличила производство красной икры и снизила - черной. В целом же выпуск икры вырос на 10%, до 43,2 тыс. тонн, что стало самым высоким показателем с первого полугодия 2019 года, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Производство красной икры в январе-июне составило 896,6 тонны, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, черной - 23,8 тонны (на 11% меньше).

Сославшись на данные Росстата, ассоциация сообщила, что на икру других видов рыбы из общего объема производства пришлось 42,3 тыс. тонн, что на 10% выше показателя за первое полугодие 2022 года. В первую очередь речь идет об икре минтая. По данным Ассоциации добытчиков минтая, в первом полугодии ее производство составило 33,5 тыс. тонн, что также на 10% выше показателя аналогичного периода 2022 года.

При этом производство рыбных консервов и пресервов в январе-июне сократилось на 9%, до 124,9 тыс. тонн. Снижение фиксируется последние три года после скачка в пандемийном 2020 году. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года уменьшение показателя составило 17%. "Бурный спрос на консервы в период пандемии вызвал рост их производства, сейчас объемы выпуска возвращаются к прежним показателям", - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, процитированный в сообщении.

В частности, производство консервов в первом полугодии снизилось на 12,6%, до 80,43 тыс. тонн. Больше всего "просели" "консервы рыбные натуральные" и "консервы рыбные в томатном соусе" - на 23,9% и 22,7% соответственно. Выпуск пресервов сократился на 1,5%, до 44,5 тыс. тонн.

В целом производство рыбопродукции в РФ за первое полугодие выросло на 4% г/г, до 2,1 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 5%.