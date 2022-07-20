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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Производители рыбной продукции РФ продолжают подменять семгу более дешевой форелью.

Как сообщает подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной продукции" (НЦБРП), это подтверждают результаты постоянно проводимых исследований.

Так, в первом полугодии этого года в референс-лабораторию центра поступили 24 пробы атлантического лосося (семги) для исследования его ДНК. В результате в 10 пробах (41%) была обнаружена ДНК радужной форели.

Центр уточняет, что для определения видового состава пищевой рыбной продукции сотрудники лаборатории используют как метод секвенирования, так и метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Россельхознадзор
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