Техдиректор фирмы "Пиро-Росс" не признал вины и объяснил взрыв диверсией

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сергиево-Посадский городской суд Московской области приступил к рассмотрению ходатайства следователя об аресте технического директора предприятия "Пиро-Росс", где произошел взрыв, Сергея Чанкаева.

"Нет, виновным себя не считаю... считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло", - заявил Чанкаев в ходе заседания в суде.

Утром 9 августа на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. По факту произошедшего расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

В настоящее время известно, что в результате взрыва известно, что за медицинской помощью обратились более 80 человек, пять пострадавших находятся в реанимации, девять числятся пропавшими без вести, одна женщина скончалась в больнице.

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