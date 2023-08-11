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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Техдиректор фирмы "Пиро-Росс" не признал вины и объяснил взрыв диверсией

Техдиректор фирмы "Пиро-Росс" не признал вины и объяснил взрыв диверсией
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сергиево-Посадский городской суд Московской области приступил к рассмотрению ходатайства следователя об аресте технического директора предприятия "Пиро-Росс", где произошел взрыв, Сергея Чанкаева.

"Нет, виновным себя не считаю... считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло", - заявил Чанкаев в ходе заседания в суде.

Утром 9 августа на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. По факту произошедшего расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

В настоящее время известно, что в результате взрыва известно, что за медицинской помощью обратились более 80 человек, пять пострадавших находятся в реанимации, девять числятся пропавшими без вести, одна женщина скончалась в больнице.

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Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Московская область Загорский оптико-механический завод Пиро-Росс Сергей Чанкаев Сергиев Посад
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