Фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде арестован на два месяца

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сергиево-Посадский городской суд арестовал до 9 октября Сергея Чанкаева - технического директора ОАО "Пиро-Росс", которому принадлежал взорвавшийся 9 августа склад с пиротехникой.

Суд не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения. На заседании судья огласила материалы, в которых сказано, что на хранение компании "Пиро-росс" "было передано 53 ящика с порохом, всего 4 тонны материала". Порох был передан компании для утилизации после извлечения его из вышедших из срока годности боеприпасов.

Чанкаеву вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

В суде он вину не признал и заявил, что единственной возможной причиной взрыва могла быть диверсия.

Мощный взрыв в Сергиевом посаде произошел поздним утром 9 августа. В пресс-службе Загорского оптико-механического завода заявили, что взрыв случился не на территории предприятия, а рядом с ней и что это взорвался частный склад пиротехники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже 9 августа говорил, что нет подтверждения версии, что причиной взрыва мог стать беспилотник.

Чанкаева задержали 10 августа.

В областном управлении СК сообщили, что следователи провели обыски в "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание, изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников.

Чанкаев был гендиректором предприятия с 2006 года по 1 апреля 2023 года, когда в компании был назначен конкурсный управляющий Алексей Суворов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении ОАО "Пиро-Росс" применена процедура банкротства. На 9 августа 2023 года имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

Разбор завалов на месте взрыва завершился утром 11 августа. По данным федерального Минздрава на середину дня 11 августа, в больницах оставались 15 пострадавших при взрыве. Одна женщина еще 9 августа вечером умерла от полученных ран. Без вести пропавшими числятся восемь человек.

Взрыв нанес существенные повреждения объектам Загорского оптико-механического завода, 20 частным домам, 397 квартирам и 184 автомобилям.