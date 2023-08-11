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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде арестован на два месяца

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сергиево-Посадский городской суд арестовал до 9 октября Сергея Чанкаева - технического директора ОАО "Пиро-Росс", которому принадлежал взорвавшийся 9 августа склад с пиротехникой.

Суд не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения. На заседании судья огласила материалы, в которых сказано, что на хранение компании "Пиро-росс" "было передано 53 ящика с порохом, всего 4 тонны материала". Порох был передан компании для утилизации после извлечения его из вышедших из срока годности боеприпасов.

Чанкаеву вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

В суде он вину не признал и заявил, что единственной возможной причиной взрыва могла быть диверсия.

Мощный взрыв в Сергиевом посаде произошел поздним утром 9 августа. В пресс-службе Загорского оптико-механического завода заявили, что взрыв случился не на территории предприятия, а рядом с ней и что это взорвался частный склад пиротехники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже 9 августа говорил, что нет подтверждения версии, что причиной взрыва мог стать беспилотник.

Чанкаева задержали 10 августа.

В областном управлении СК сообщили, что следователи провели обыски в "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание, изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников.

Чанкаев был гендиректором предприятия с 2006 года по 1 апреля 2023 года, когда в компании был назначен конкурсный управляющий Алексей Суворов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении ОАО "Пиро-Росс" применена процедура банкротства. На 9 августа 2023 года имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

Разбор завалов на месте взрыва завершился утром 11 августа. По данным федерального Минздрава на середину дня 11 августа, в больницах оставались 15 пострадавших при взрыве. Одна женщина еще 9 августа вечером умерла от полученных ран. Без вести пропавшими числятся восемь человек.

Взрыв нанес существенные повреждения объектам Загорского оптико-механического завода, 20 частным домам, 397 квартирам и 184 автомобилям.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
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