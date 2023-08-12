Число пострадавших туристов в горах Кабардино-Балкарии выросло до семи

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Спасатели вновь вылетели в горы Безенгийского ущелья для эвакуации еще одного туриста, пострадавшего при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии в субботу утром.

"Помощь МЧС России потребовалась еще одному травмированному при камнепаде туристу. За ним в горы Кабардино-Балкарии вылетели спасатели Эльбурсского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете. Всего при камнепаде пострадали 7 туристов, один погиб", - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что в Нальчике с пострадавшими работают психологи МЧС.

Как сообщалось, в субботу утром под камнепад в горах Кабардино-Балкарии попали две группы туристов. На место ЧП были направлены шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, а также вертолет со спасателями МЧС РФ. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек, один - погиб. Пострадавшие были направлены в республиканскую клиническую больницу Нальчика.

Отмечается, что погибший - мужчина 1989 года рождения, прибывший из Санкт-Петербурга.

Следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия.