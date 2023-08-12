Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Военные РФ уничтожили командный пункт и военные склады ВСУ в Запорожской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударах по украинскому командному пункту и военным складам в Запорожской области, уничтожении 29 украинских беспилотников, в том числе над Черным морем.

"В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", - сказал на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как он сообщил, "в районах города Запорожье и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ".

В РоссииМинобороны сообщило о перехвате 20 беспилотников ВСУ, летевших в КрымЧитать подробнее

По словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также над Черным морем.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что предотвращена атака 20 украинских беспилотников на объекты в Крыму.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В районе Керченского пролива были сбиты две ракеты

Движение по Крымскому мосту временно закрыто

Противовоздушная оборона в ночь на субботу сбила беспилотник в Калужской области

Спасатели эвакуируют жителей Спасска-Дальнего и Уссурийска из-за паводка

Спасатели эвакуируют жителей Спасска-Дальнего и Уссурийска из-за паводка

Минобороны сообщило о перехвате 20 беспилотников ВСУ, летевших в Крым

Телеком-операторов обяжут обосновывать повышение тарифов на связь

Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

Что произошло за день: пятница, 11 августа

Фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде арестован на два месяца

Курс рубля обновил минимальные отметки с марта 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });