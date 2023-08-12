Военные РФ уничтожили командный пункт и военные склады ВСУ в Запорожской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударах по украинскому командному пункту и военным складам в Запорожской области, уничтожении 29 украинских беспилотников, в том числе над Черным морем.

"В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", - сказал на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как он сообщил, "в районах города Запорожье и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ".

По словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также над Черным морем.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что предотвращена атака 20 украинских беспилотников на объекты в Крыму.