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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Глава Крыма сообщил о еще одной сбитой ракете над Керченским проливом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в субботу еще одну ракету в районе Керченского пролива, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность", - написал он в своем телеграм-канале.

Советник главы республики Олег Крючков, в свою очередь, призвал в своем телеграм-канале не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов.

Крымский мост был временно закрыт для движения автотранспорта в третий раз за сутки в 14:40.

Как сообщалось, в период предыдущего перекрытия, около 13:00 Украина пыталась атаковать мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее перехватили в воздухе, повреждений нет. При этом в районе моста была организована дымовая завеса.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

Крым Керченский пролив Сергей Аксенов
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