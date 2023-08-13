Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Военные РФ обнаружили и уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского беспилотника по объектам на территории России, аппарат сбит над Белгородской областью.

"Сегодня около 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в министерстве в воскресенье.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в ведомостве.

Там уточнили, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 августа

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Крымский мост открыт для движения после второй за день ракетной атаки

Российские военные сбили еще одну ракету С-200, летевшую на Крымский мост

МИД РФ заявил, что украинские атаки на Крымский мост не останутся без ответа

Движение по Крымскому мосту временно закрыто в третий раз за субботу

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Крымский мост открыт для движения

По Крымскому мосту пытались ударить переделанной ракетой С-200

В районе Керченского пролива были сбиты две ракеты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });