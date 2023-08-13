Военные РФ обнаружили и уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки украинского беспилотника по объектам на территории России, аппарат сбит над Белгородской областью.

"Сегодня около 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в министерстве в воскресенье.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в ведомостве.

Там уточнили, что пострадавших и разрушений нет.