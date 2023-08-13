Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгородском районе.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет. По данным ведомства, попытка атаки была около 11:00 по Москве.

В воскресенье утром военные также сообщали о сбитом БПЛА над Белгородской областью - атака была пресечена около 04:00 по московскому времени.