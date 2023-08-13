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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Восстановлен проезд к пункту пропуска на российско-китайской границе в Приморье

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дорожники восстановили проезд к автомобильному пункту пропуска Полтавка в Приморском крае на российско-китайской границе.

По данным пресс-службы "Примавтодора", работало три самосвала, погрузчик и экскаватор.

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Ранее сообщалось, что Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей.

Работу пункта пропуска Полтавка пришлось приостановить из-за осложнившейся паводковой ситуации. "11 августа 2023 года из-за подтопления федеральной трассы в районе села Полтавка Октябрьского района проезд автомобильного транспорта в направлении ДАПП Полтавка оказался невозможным", - говорилось в сообщении пресс-службы Уссурийской таможни.

Режим ЧС действует в девяти районах. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе.

Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов.

Приморье Приморский край Полтавка Китай Ханун
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