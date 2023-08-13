Глава Приморья поручил устранить разлив нефтепродуктов в подтопленном Уссурийске

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил один из подтопленных в результате паводка районов Уссурийска "Семь ветров", где поручил устранить разлив нефтепродуктов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. В сообщении не уточняется источник разлива и его площадь.

Кроме того, губернатор поручил провести расчеты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка. "На какие показатели она была рассчитана, и с чем в итоге столкнулась", - добавил он.

Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. 12 августа в Уссурийске из-за прорыва дамбы в микрорайоне "Семь ветров" были подтоплены несколько многоквартирных домов.

Режим ЧС действует в девяти районах. Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов.