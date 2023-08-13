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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

В Приморье прибыли дополнительная группировка спасателей и техника

В Приморье прибыли дополнительная группировка спасателей и техника
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дополнительная группировка спасателей МЧС России и инженерная техника прибыли в Приморье для ликвидации последствий наводнения, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Специалисты Амурского спасательного центра МЧС России будут проводить работы по усилению и отсыпке размытого дорожного полотна водой. Они помогут возводить защитные дамбы и осуществлять другие аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей.

Режим ЧС действует в девяти районах. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили, что тайфун "Ханун", вызвавший наводнение в Приморском крае, покинул регион, ожидается улучшение паводковой обстановки.

Приморский край Приморье Уссурийск МЧС Ханун
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