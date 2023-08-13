Российские военные открывали предупредительный огонь по сухогрузу в Черном море

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные открывали предупредительный огонь по сухогрузу "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщает Минобороны РФ.

"13 августа около 6.40 мск в юго-западной части Черного моря патрульном кораблём Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил", - сообщили в Минобороны РФ.

Сухогруз в Черном море не отреагировал на требование остановки для досмотра.

Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. С борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих.

После радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз.

После завершения работы досмотровой группы на борту сухогруза "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил.

Согласно сообщению, корабли Черноморского флота "продолжают патрулирование в назначенных районах".

19 июля Минобороны РФ сообщило, что изданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением "черноморской инициативы". Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, заявили тогда в военном ведомстве.

21 июля в МИД РФ заявляли, что Россия будет рассматривать все суда, следующие по акватории Черного моря, как несущие военные грузы, однако, прежде чем предпринимать какие-либо меры, будет досматривать суда.