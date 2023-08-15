Российские патрульные корабли задействованы в мероприятиях по "изоляции" в Черном море

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главком ВМФ России Николай Евменов заявил телеканалу "Звезда", что российские корабли, которые участвовали в обеспечении "зерновой сделки" в Черном море, задействовали в мероприятиях по "изоляции".

"Патрульные суда на Черном море показали свою эффективность. Они контролировали безопасность "черноморской инициативы", а сейчас участвуют в изоляции", - сказал он.

Москва не стала продлевать "зерновую сделку" в середине июля. 19 июля российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, с 00:00 по Москве 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

21 июля в Минобороны сообщили, что Черноморский флот провел учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства.

13 августа российские военные сообщили, что открывали предупредительный огонь и поднимали в воздух вертолет для остановки сухогруза в Черном море, идущего в порт Измаил.