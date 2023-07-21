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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться в отсутствии военных грузов

Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться в отсутствии военных грузов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия будет рассматривать все суда, следующие по акватории Черного моря, как несущие военные грузы, однако, прежде чем предпринимать какие-либо меры, будет досматривать суда, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", - сказал он в пятницу на брифинге в Москве.

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По словам замминистра, "это совершенно логично, особенно после тех терактов, которые произошли". "Теперь уже нет морского гуманитарного коридора, теперь уже есть зона повышенной военной опасности", - подчеркнул Вершинин.

Он отметил, что "кроме мер силового характера, есть меры, которые должны принимать все и понимать все, потому что речь идет о страховании и перестраховании судов, которые могут заниматься какой-то деятельностью на этом пространстве".

"Это уже решение, по существу, финансово-экономического характера", - сказал высокопоставленный дипломат.

19 июля Минобороны России заявило: "В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

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"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - сообщило российское военное ведомство.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - отметило Минобороны РФ.

В четверг, 20 июля, Минобороны Украины сообщило, что с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как перевозящие грузы военного назначения, "со всеми соответствующими рисками".

Черное море РФ
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