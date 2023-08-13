Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили атаки украинских войск на четырех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", - сказал он.

По его словам, "потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".

Конашенков сообщил также, что атаки противника отражены на донецком, красно-лиманском и запорожском направлениях.

"На донецком направлении, - сказал он, - активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, Пятой штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой народной республики".

По его данным, "потери противника за сутки составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля".

На красно-лиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й "егерской" бригады ВСУ юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка Луганской народной республики. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30, сообщил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате боев уничтожены до 80 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30".

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населенного пункта Успеновка Запорожской области. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-20", - сообщил Конашенков.

На херсонском направлении, сказал он, в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.