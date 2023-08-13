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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Военные РФ уничтожили в районе города Орехов передовой командный пункт ВСУ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по передовому командному пункту 9-го армейского корпуса вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехова, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Как заявил генерал, "в районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) поражены: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ".

По его словам, всего за сутки армия РФ нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в 137 районах.

Кроме того, в Минобороны сообщили о сбитом в ДНР украинском вертолете Ми-8.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой народной республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его данным, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как отметил представитель Минобороны, "уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской народной республики, Трудовское, Горловка Донецкой народной республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область ДНР
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