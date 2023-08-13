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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Дагестане восстановлено движение по федеральной трассе "Астрахань-Махачкала"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Участок федеральной автомобильной дороги "Астрахань-Махачкала" в Дагестане, ранее перекрытый местными жителями из-за проблем с водой, вновь открыт для проезда, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"На данный момент движение на перекрытом ранее участке 470-го километра ФАД "Астрахань-Махачкала" восстановлено. (...) Обстановка контролируемая", - говорится в сообщении.

Тридцать сотрудников полиции регулируют автомобильное движение на протяжении двух километров для сокращения образовавшейся пробки.

По данным пресс-службы, в акции участвовали порядка 200 человек, для обеспечения общественного порядка были привлечены более 50 полицейских.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 20:00 жители республики перекрыли трассу "Астрахань-Махачкала" с целью привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах.

Дагестан
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