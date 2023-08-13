Жители Дагестана перекрыли участок федеральной автодороги из-за проблем с водой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Проблемы с водоснабжением стали причиной перекрытия местными жителями участка федеральной автомобильной дороги "Астрахань-Махачкала" в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Сегодня, примерно в 20:00 на 470-м километре федеральной автомобильной дороги "Астрахань-Махачкала" около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся - привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах", - говорится в сообщении.

На место выехали наряды полиции для обеспечения общественной безопасности, а также руководство УМВД по Махачкале.

"В ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома и водителями, возмущенными фактом перекрытия трассы и остановки автомобильного движения", - уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Махачкале из-за аномальной жары была нарушена работа ряда энергетических объектов. Энергетики были вынуждены вводить технологические перерывы в подаче электричества, чтобы избежать нарушений в работе энергооборудования и исключить аварийные отключения электроснабжения.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил разобраться с массовым отключением электроэнергии в Дагестане.

Следственное управление СКР по региону сообщило, что по факту халатности должностных лиц при обеспечении населения электроэнергией возбуждено уголовное дело.