Авиакомпания "Ямал" договорилась с ГТЛК о продлении лизинга трех Airbus A321

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ямал" договорилась с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) о продлении эксплуатации трех самолетов Airbus A321 еще на два месяца, следует из заявлений компаний по итогам совещания, которое проходило в Росавиации.

"Сегодня совместно с ГТЛК достигнуты договоренности о краткосрочном продлении эксплуатации части самолетного парка с целью успешного завершения туристического сезона. Для пассажиров регулярных рейсов авиакомпании действующая полетная программа остается актуальной", - сообщил телеграм-канал "Ямала".

"Во избежание транспортного коллапса мы готовы пойти навстречу и согласовать продолжение эксплуатации воздушных судов еще на 2 месяца, чтобы "Ямал" смог выполнить взятые на себя обязательства по перевозке российских туристов", - сообщила "Интерфаксу" представитель ГТЛК.

По ее словам, в ГТЛК ждут "решения перевозчика и подписания необходимых документов до 1 сентября 2023 года с тем, чтобы юридически оформить условия эксплуатации и последующего возврата самолетов".

Ранее источник агентства сообщал, что "Ямал" рассматривает возможность досрочного возврата ГТЛК трех А321 "в связи с их несоответствием текущей бизнес-модели авиакомпании". Вопрос будет обсуждаться на совещании в Росавиации в 18 августа, анонсировал он.

Совещание провел глава Росавиации Александр Нерадько, в нем участвовали представители "Ямала", ГТЛК, а также туроператоров "TEZ tour" и "Fun & Sun", сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе обсуждения была выработана согласованная позиция и достигнута договоренность о временном продлении договорных отношений между лизингодателем и авиакомпанией на прежних условиях до конца октября 2023 года для завершения полетной программы авиакомпании "Ямал" и перевозки пассажиров. Со стороны Росавиации выражена готовность при необходимости оказать ГТЛК и "Ямалу" содействие в дальнейшем урегулировании вопроса лизинга воздушных судов", - сообщила представитель ведомства.

"Ямал" - основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным ЕГРЮЛ, компания полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. Помимо трех А321, в парке перевозчика 15 самолетов SuperJet 100, восемь А320 и три Bombardier CRJ-200LR.