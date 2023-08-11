В Грузии число погибших из-за оползня достигло 24 человек

Девять человек пропали без вести

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Грузии до 24 человек увеличилось число подтвержденных погибших из-за схода оползня в горном курорте Шови, 11 августа были найдены тела еще троих, сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.

"Продолжаются поиски еще 9 пропавших. В поисковых работах участвуют более 600 спасателей и военных, а также 103 единицы тяжелой техники", - сказал он.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к человеческим жертвам и уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке грузинских геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

7 августа во всей Грузии был объявлен траур по погибшим в Шови.