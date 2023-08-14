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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Посол США посетила арестованного журналиста WSJ Гершковича в московском СИЗО

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Линн Трейси посетила обвиняемого в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в третий раз с момента его ареста в марте, сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal.

"Посол США в РФ получила консульский доступ к задержанному журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу в понедельник", - пишет издание.

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Отмечается, что это третий подобный визит посла с момента задержания журналиста в марте. В предыдущий раз она посещала его в СИЗО "Лефортово" 3 июля.

Трейси сообщила, что Гершкович в добром здравии и бодр духом, отмечает газета.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ФСБ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест журналиста незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Линн Трейси РФ Эван Гершкович
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