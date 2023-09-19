Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на продление ареста журналиста Гершковича

Дело передано в суд первой инстанции для устранения нарушений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты на продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба снята с рассмотрения, дело направлено в суд первой инстанции", - сообщили агентству в суде.

Суд первой инстанции должен будет устранить нарушения, которые не позволяют рассмотреть апелляцию. Суть нарушений в Мосгорсуде не раскрыли, поскольку процесс проходит в закрытом режиме.

Как ожидается, после устранения нарушений дело с жалобой будет возвращено в Мосгорсуд для нового рассмотрения.

В Мосгорсуд 19 сентября пришли представители американской дипмиссии, в том числе посол США в России Лиз Трасс.

Ранее адвокаты Гершковича высказывали мнение, что ему можно назначить меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Лефортовский суд Москвы 24 августа по ходатайству следствия продлил арест Гершковича до 30 ноября.

Американский журналист был задержан в конце марта 2023 года на Урале. В ФСБ его обвинили в сборе засекреченных сведений о российском оборонном предприятии по заданию США. Он вины не признает.