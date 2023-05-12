Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Гражданин США Эван Гершкович на заседании Мосгорсуда Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Кремль не намерен комментировать тему возможного обмена отбывающего в России тюремный срок американца Пола Уилана и арестованного американца Эвана Гершковича на россиян, находящихся в тюрьмах других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эту тему мы не будем комментировать вообще никогда", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

В четверг CNN со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты прорабатывают несколько предложений для освобождения Уилана и Гершковича, в том числе незначительное смягчение санкций.

По их словам, "в настоящий момент США не удерживают российских разведчиков высокого ранга", которых можно было бы предложить в качестве обмена. Поэтому Вашингтон обратился за помощью к союзникам, чтобы выяснить, нет ли у них подходящих "кандидатов" для обмена с Москвой.

"Американские должностные лица опрашивают союзников (...) и на предмет идей о том, что может побудить Москву к освобождению американских заключенных", - отметили собеседники телеканала.

Они добавили, что обращения США направлены странам, которые в последнее время задерживали предполагаемых российских разведчиков, включая Бразилию, Норвегию и Германию, а также – странам на постсоветском пространстве.

"Белый дом также рассматривает возможность незначительного смягчения санкций", - подчеркнули высокопоставленные представители администрации США.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.