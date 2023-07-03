Посол США Трейси посетила арестованного в Москве журналиста Гершковича

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Посол США в России Линн Трейси посетила в "Лефортово" корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже, пишет сама WSJ.

Дипломат 3 июля получила консульский доступ к журналисту во второй раз с момента его задержания в марте.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию в том, что власти не предоставляли американским дипломатам доступ к Гершковичу.

Российская ФСБ 30 марта сообщила, что Гершковича днем ранее задержали на Урале. Его перевезли в Москву, и Лефортовский суд поместил его под стражу. По данным следствия ФСБ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. В апреле российский МИД сообщил, что отклонил запрос США на консульское посещение Гершковича в мае в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Трейси после этого сказала, что отдельным журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова визы все же дали.

В мае замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что возможность консульского доступа США к Гершковичу будет зависеть от ситуации.