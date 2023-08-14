Участники "пилота" новой системы образования через год смогут изменить образовательные стандарты

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила реализации проекта новой системы высшего образования, по итогам первого года его реализации участники смогут внести изменения в образовательные стандарты.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает правила реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется реализация проекта. Кроме того, документом определяются критерии эффективности образовательного процесса при реализации проекта.

Так, участники пилотного проекта будут разрабатывать и утверждать образовательные стандарты базового высшего образования, специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, предусматривающие, в том числе, сроки освоения программ.

"По итогам реализации проекта в 2023/24 учебном году участники пилотного проекта вправе внести изменения в образовательные стандарты базового высшего образования, специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, а также в соответствующие им программы", - говорится в документе.

В документе уточняется, что "к освоению программ базового высшего образования (...) допускаются лица, имеющие документ о среднем общем образовании или документ о среднем профессиональном образовании и о квалификации или документ о высшем образовании и о квалификации", а "к освоению программ специализированного высшего образования (...) допускаются лица, имеющие высшее образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "бакалавр", "специалист", "дипломированный специалист".

Также документом определяются сроки обучения по ряду специальностей. Так, срок обучения на очной форме обучения базового высшего образование по специальности "Химия", "Архитектура", "Информатика и вычислительная техника", "Приборостроение", "Машиностроение", "Металлургия", "Авиастроение", "Самолето- и вертолетостроение", "Экономика", "Менеджмент", "Юриспруденция", "Журналистика", "Педагогическое образование" и ряду других специальностей составит 4-6 лет. По программе специальное высшее образование по этим специальностям будет получаться от одного года до трех лет.

Обучение по направлению профессионального образования в зависимости от выбранной специальности составит от трех до четырех лет.

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Он предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

Уровень базового высшего образования объединит программы бакалавриата и специалитета. На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект будет реализовываться в Балтийском федеральном университете им. Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСИС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Подразумевается, что в результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.