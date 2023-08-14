Подготовлены правила эксперимента по изменению уровней профессионального образования

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство определило условия проведения пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, он продлится в течение следующих трех учебных лет в шести вузах страны, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительством разработан пилотный проект. Его цель - это изменение уровня профессионального образования. Устанавливается соответствие между действующей системой обучения в вузах и новыми решениями, которые будут опробованы уже начиная с будущего учебного года", - сказал он.

Нововведения коснутся более чем ста специальностей, включая такие направления как землеустройство, машиностроение, транспорт, фотоника, приборостроение, информационные и химические технологии, региональная и отраслевая экономика.

По словам Мишустина пилотный проект будет осуществляться "в шести университетах от Калининграда до Томска".

В пресс-службе правительства пояснили, что в число этих вузов войдут БФУ имени Канта, МАИ, НИТУ "МИСиС"", МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет", Томский госуниверситет. Основные изменения будут касаться перехода от бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, от магистратуры - к специализированному высшему образованию и обновления программ аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Подразумевается, что в результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

В мае президент подписал указ о проведении в 2023/24 и 2025/26 учебных годах эксперимента по изменению уровней профессионального образования.