Новую модель российского высшего образования внедрят с сентября 2025 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Обновленная национальная система высшего образования в России может быть внедрена с 1 сентября 2025 года, к этому моменту должны быть готовы макет и новые федеральные образовательные стандарты, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев

"Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования - это 1 сентября 2025 года. К этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты", - сказал он в комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

На данный момент на обновленные программы в рамках пилота было принято более 4 тысяч человек, контрольные цифры приема выполнены на 100%, подчеркнул Афанасьев.

Он также отметил, что средний балл на бюджет в этом году составил 70,38, в прошлом году он был 71,1.

12 мая президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023/24 и 2025/26 учебных годах эксперимента по изменению уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект проходит в Балтийском федеральном университете имени Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Подразумевается, что в результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.