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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Замглавы Минздрава вылетел в Дагестан для организации помощи пострадавшим

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, сообщили в Минздраве РФ.

"Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что пожар вспыхнул вечером в понедельник после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале.

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

МЧС РФ уточнило, что огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов. Сейчас в районе пожара отключено газоснабжение.

По данным республиканского Минздрава, при взрыве погибли пять человек, из них один ребёнок; 15 человек пострадали.

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