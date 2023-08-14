Пять человек погибли и 10 пострадали от взрыва на заправке в Махачкале

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы выросло до пяти, еще десять человек пострадали, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"На 22:40 по Москве, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 5 человек, 10 - пострадали. По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧС России по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника. Прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб", - написал Меликов в своем телеграм-канале.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что пожар вспыхнул вечером в понедельник после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале.

Как сообщал глава Дагестана, взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

В пресс-службе МЧС республики сообщали, что в результате взрыва, по предварительным данным, погибли три человека, еще семь пострадали. Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов.

Медучреждения Махачкалы переведены на усиленный режим работы