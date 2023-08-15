Группа врачей федеральных центров Минздрава РФ вылетает в Махачкалу

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ведущих федеральных центров Минздрава России вылетают в Махачкалу, где произошел взрыв на автозаправке, сообщили в Минздраве РФ.

"Группа специалистов ведущих федеральных центров Минздрава России вылетает спецбортом МЧС России в Махачкалу", - говорится в сообщении.

Пострадавшие с тяжелыми травмами будут обеспечены консультациями ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву.

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы. МЧС по республике уточнил, что загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

Сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение, пожар локализован на площади 600 кв. м.