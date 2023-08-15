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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Пожар на АЗС в Махачкале ликвидирован, идет пролив конструкции

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь на АЗС в Махачкале, где в результате взрыва и пожара погибли люди, идет пролив конструкций, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.

"В 01:00 по Москве полная ликвидация пожара, сейчас идет пролив конструкции, личного состава и техники хватает", - сказал Казимагамедов.

Он также отметил, что по поручению министра МЧС России дана команда о подготовке борта, который утром вылетит в Дагестан, чтобы забрать пострадавших.

По данным пресс-службы администрации главы Дагестана всего на месте работают более 260 человек и 80 единиц техники.

В центре медицины катастроф республики "Интерфаксу" сообщили о гибели 25 человек в результате взрыва. По данным первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко количество пострадавших в результате взрыва увеличилось до 66 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.

МЧС России Махачкала
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