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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Число погибших при пожаре на заправке в Махачкале выросло до 25 человек

Среди погибших - трое детей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 25 человек, среди них трое детей, сообщили "Интерфаксу" в дагестанском центре медицины катастроф.

"Количество погибших увеличилось до 25 человек, погибли три ребенка", - сказал собеседник агентства.

По словам первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко, количество пострадавших в результате взрыва увеличилось до 66 человек.

"Сейчас в лечебных учреждениях Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии", - приводятся слова Фисенко в видеопубликации в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

Пожарные локализовали огонь в районе автозаправки на площади 600 кв. метров. В районе взрыва и пожара развернут оперативный штаб.

Дагестан Махачкала
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