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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Минздрав РФ сообщил о 33 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Минздрав РФ сообщил о 33 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале
Фото: МЧС России/AP/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В результате взрывав на АЗС в Махачкале погибли 33 человека, в том числе трое детей; еще 80 человек пострадали, сообщили в Минздраве РФ со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф.

В сообщении пресс-службы Минздрава также отмечается, что на стационарном лечении находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое.

Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Всем пострадавшим в результате взрыва на АЗС врачи оказывают всю необходимую помощь, говорится в сообщении.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в Махачкалу прибыла группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и московских медицинских организаций.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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Минздрав РФ Махачкал Дагестан
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