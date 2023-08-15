Росприроднадзор не выявил разлива нефти после взрывов на Талинском месторождении

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор не выявил разлива нефти на Талинском месторождении ООО "Няганьнефть" (входит в структуру "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова) в ХМАО, где 14 августа произошло два взрыва и пожар, сообщила в Telegram руководитель ведомства Светлана Радионова.

"На участке, где произошел инцидент, компания "Пакер Сервис" (поставщик нефтесервисных услуг - ИФ) проводила работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины. Во время взрывов и возгорания разлива нефти за пределы кустовой площадки не зафиксировано. Однако произошел выхлоп газово-воздушной фракции", - сообщила она.

Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы почвы и воздуха на месте инцидента. Точная информация об экологическом ущербе будет известна по результатам лабораторных исследований.

Взрывы на месторождении произошли вечером 14 августа. По данным регионального СКР, во время ремонта с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой произошел порыв паронефтяного облака, которое потом воспламенилось. По данным СК, погиб один человек, власти ХМАО сообщали о двоих погибших. Еще шесть человек пострадали. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).