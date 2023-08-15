Шойгу заявил, что СВО на Украине стала серьезным испытанием для армии РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Военная операция на Украине стала серьезным испытанием для российской армии, в том числе, из-за необходимости скрупулезно изучать особенности применяемого ВСУ вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"Для армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические и оперативные задачи, налаживать скрупулезное изучение тактики противника, особенностей применяемых им вооружений и системы управления войсками", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, результаты этой работы используются для модернизации и наращивания боевого потенциала российской армии.

"В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов. Необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал министр обороны РФ.

Министр также отметил, что некоторые азиатские государства присоединились к западным странам в противостоянии с Россией на Украине.

"Сегодня России противостоят не Вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Шойгу.

По его словам, в ходе военной операции на Украине армия РФ развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.

"Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения.

Глава Минобороны РФ также выразил мнение, что потенциал украинской армии почти исчерпан, ей не удается добиться результатов, несмотря на помощь от Запада.

"Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому - разрекламированное стратегическое контрнаступление. (...) Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", - заявил Шойгу.

По его словам, под лозунгом поддержки Киева США расчищают военные арсеналы партнеров в других странах, чтобы продать им новую продукцию американской "оборонки".

"Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона", - сказал глава Минобороны РФ.