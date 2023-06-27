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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин заявил о крупных потерях ВСУ в бронетехнике в ходе контрнаступления

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Потери украинских войск с начала так называемого контрнаступления составили 259 танков, 780 бронемашин, а только на ореховском направлении за семь последних дней - 280 единиц боевой техники, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас только поступили уточненные сведения: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин - 790, а только на ореховском направлении, которое он считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и 109 бронемашин", - сказал президент во вторник на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.

"Это в значительной степени - результат вашей работы, ваших боевых товарищей. И за это тоже, конечно, отдельные слова благодарности", - добавил глава государства.

Ранее Путин говорил, что Украина ведет масштабное контрнаступление с использованием стратегических резервов с 4 июня, но ни на одном из участков противник успеха не добился.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Владимир Путин Украина
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