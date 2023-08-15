Глава Дагестана назвал недопустимым обустройство автосервиса рядом с АЗС

Он обвинил организаторов этого бизнеса в алчности

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить соблюдение мер безопасности при размещении вблизи автозаправки станции техобслуживания автомобилей и автосервиса и назвал недопустимым их соседство. Его заявление размещено в телеграм-канале администрации республики.

"Никак не может станция техобслуживания находится в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс - хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", - сказал Меликов на заседании оперативного штаба.

Он отметил, что по итогам заседания будет принято решение о проверках безопасности предоставления таких услуг.

"Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду", - отметил глава региона.

В Махачкале вечером 14 августа случился пожар в автосервисе, огонь перебросился на ближайшую АЗС и произошел взрыв. Погибли 35 человек, еще 80 пострадали, заправка была полностью разрушена и повреждения получили жилые дома по соседству.

15 августа в Дагестане объявлено днем траура.