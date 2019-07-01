ФАС создаст конфликтную комиссию по вопросу сетевой нейтральности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создаст комиссию, которая будет разрешать споры сторон в вопросах соблюдения сетевого нейтралитета (запрета на дискриминацию отдельных интернет-сервисов, приложений и технологий). Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин по итогам заседания экспертного совета по вопросам связи и экспертного совета по развитию конкуренции в области IT.

"Одно из предложений, которое прозвучало на этом заседании, заключалось в том, чтобы сделать при экспертных советах ФАС по информационным технологиям и по связи так называемую конфликтную комиссию или орган по разрешению споров", - сказал он. Комиссия будет создана в течение ближайших двух месяцев.

По словам Голомолзина, работающий сейчас принцип сетевой нейтральности "показал свою работоспособность", но зачастую у сторон возникают конфликтные ситуации, которые требуют профессиональных интерпретаций. Кроме того, несмотря на то, что правила сетевой нейтральности отражают рынок в целом, ситуация на нем может меняться: например, существенно растет трафик, появляются новые технологии, новые виды контента, развивается мобильный интернет. "Конечно, в этом смысле рынки меняются существенным образом, меняется роль глобальных игроков, и нужно уметь объективно реагировать на эту ситуацию", - сказал замглавы ФАС, подчеркнув, что базовые принципы сетевого нейтралитета будут оставаться "практически неизменными".

Около года назад участники телеком-рынка подняли вопрос о том, что операторам нельзя запрещать регулировать скорость доступа к интернет-ресурсам. Союз LTE направил в правительство РФ письмо, в котором указывалось, что принцип сетевой нейтральности противоречит логике развития сетей связи и новым технологиям. В частности, связь 5G основана на управлении параметрами интернет-трафика, в том числе приоритезации трафика критических коммуникаций (телемедицина, беспилотные автомобили и т. д.).

Резкие и непроработанные решения могут стать тормозом для успешного развития цифровой экономики, предупреждает Союз LTE.

"Ростелеком" заявлял, что зарубежные компании (например, Google и его сервис YouTube) генерируют огромное количество трафика на сети российских операторов, при этом никаких инвестиций в инфраструктуру не делают. Операторам же для улучшения качества приходится постоянно повышать мощность каналов связи, поэтому логично было бы обязать иностранные интернет-компании выплачивать компенсацию операторам.

Меры по реализации принципа сетевой нейтральности ФАС разработала в 2015 году.

Говоря о сегодняшнем обсуждении принципа, Голомолзин отметил, что "речь идет не о пересмотре базовых принципов, а только о некоторых уточнениях в связи с меняющейся ситуацией на рынке". В течение недели ФАС направит свои предложения всем заинтересованным сторонам. "Любые усовершенствования могут быть приняты только консенсусом", - заключил он.