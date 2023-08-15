Минцифры предложило операторам и силовикам совместно использовать частоты

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предложило внедрить механизм совестного использования радиочастот операторами связи и спецпотребителями (силовыми ведомствами) с динамическим управлением спектром, силовики при этом могут получить возможность временно ограничивать использование частот телеком-операторами.

Соответствующая инициатива содержится в обнародованном проекте Стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года.

Для реализации этой инициативы предлагается разработать и поэтапно внедрить техсредства, обеспечивающие возможность совместного использования радиочастот с наличием технической возможности для спецпотребителей временно ограничивать использование заданных полос частот операторами связи.

При этом, согласно проекту, будет определена организация - оператор таких технических средств, к участию в ней будут привлечены крупнейшие мобильные операторы. Этой организации предлагается передать в использование полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи.

Эта организация получит возможность развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на основе отечественного оборудования с привлечением механизмов государственной поддержки в интересах операторов связи. При этом планируется также сохранить возможность и самостоятельного развития инфраструктуры связи операторами.

Реализация инициативы потребует разработки и утверждения концепции совместного использования радиочастотного спектра и принятия соответствующих нормативных актов, говорится в проекте.

Разработать и внедрить эти механизмы планируется на первом этапе реализации стратегии (2023-2030 годы), говорится в проекте. Реализация этой инициативы позволит операторам связи совместно с госорганами использовать динамически выделяемые полосы радиочастот на принципах территориального и временного планирования, рассчитывают авторы проекта.

Механизм конверсии

Кроме того, проект стратегии предлагает провести модернизацию механизма конверсии радиочастотного спектра с учетом особенностей формирования гособоронзаказа и государственной программы вооружения.

Существующие механизмы финансирования конверсии радиочастот не позволяют эффективно задействовать средства платы операторов за использование спектра. Это затрудняет проведение конверсии и высвобождение полос радиочастот для внедрения операторами связи новых и перспективных технологий, отмечают авторы проекта.

Проектом предлагается закрепить в законодательстве (ФЗ "О государственном оборонном заказе", ФЗ "О бюджетном кодексе") цель направления части средств, поступающих от операторов связи в качестве платы за спектр, на финансирование конверсии, в частности - проведение НИОКР радиоэлектронных средств вооружения и военной техники для их использования в других диапазонах радиочастот.

Координацией проведения конверсии и постановке задач на соответствующие НИОКР должна будет заняться Военно-промышленная комиссия России. При этом, согласно проекту, планирование работ и финансирование мероприятий по конверсии должны осуществляться в рамках гособоронзаказа, в том числе в счёт средств, поступающих от операторов в качестве платы за спектр.

Помимо этого, предлагается проводить разработку новых радиоэлектронных средств вооружения и военной техники в дефицитных (международных) диапазонах радиочастот с учетом интересов внедрения и развития гражданских радиотехнологий операторами связи.

По приведенным в проекте данным, наиболее технологически освоенным диапазоном радиочастот является полоса от 3 кГц до 30 ГГц. В России в основном указанный диапазон используется для радиоэлектронных средств (РЭС) правительственного назначения и для совместного использования, на РЭС гражданского назначения приходится меньше 5%. "Небольшая доля радиочастотного спектра, доступного для использования гражданскими РЭС, приводит к дополнительным финансовым нагрузкам на операторов связи. При этом необходимо не допустить ограничения в росте качества предоставляемых услуг", - указано в проекте.

"Для России актуальной задачей повышения эффективности управления радиочастотным спектром является задача упрощения, автоматизации и повышения прозрачности разрешительных процедур", - говорится в проекте.