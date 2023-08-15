В России разработают Цифровой кодекс для регулирования отрасли связи

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В России предложили создать Цифровой кодекс для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такое предложение есть в опубликованном проекте Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

"Оптимальным видом законодательного акта, позволяющим сформировать стройную взаимоувязанную систему отраслевых правовых норм, является Цифровой кодекс, обеспечивающий комплексное регулирование развития и использования информационных технологий и инфраструктуры связи", - считают авторы проекта.

По их словам, текущее госрегулирование отрасли связи характеризуется наличием большого числа нормативных правовых актов (несоответствие ряда актов степени технологического развития отрасли), их бессистемным и разнонаправленным, точечным изменением; чрезмерной детализацией услуг связи при лицензировании деятельности, которая базируется не на конечной ценности для потребителей, а на передаче или приеме информации, масштабе сетей связи; ростом контрольных и надзорных функций отраслевых регуляторов; возложением на операторов связи дополнительных обязанностей, связанных с регулированием смежных отраслей.

"Таким образом, нормативная правовая база РФ в сфере связи представлена разрозненными законодательными и подзаконными актами, регулирующими отдельные виды или группы отношений, возникающие в связи с осуществлением деятельности в сфере связи, средств массовой информации, использованием ИКТ, обращением информации",- отмечается в проекте.

Одновременно интенсивное внедрение интернета, массовое распространение мобильных устройств и цифровых технологий, приводят к тому, что технологические платформы обмена информацией и распространения контента становятся "новой конкурентной средой для традиционных способов получения и распространения информации, товаров и услуг", границы между традиционными телекоммуникационными и новыми цифровыми рынками стираются, а также появляются новые виды отношений в сфере ИКТ, которых не было в период активного формирования действующей нормативной правовой базы.

В краткосрочной перспективе перечисленные проблемы предлагается решить "путем внесения в законодательство РФ изменений, направленных на обеспечение соответствия нормативно-правового регулирования темпам развития отрасли связи и устранение административных барьеров".

В среднесрочной и долгосрочной перспективе решить обозначенные проблемы возможно, по мнению авторов проекта Стратегии, "через систематизацию отраслевого законодательства путем переработки его внутреннего содержания и приведения его в единую логически цельную и согласованную правовую систему".

Эта систематизация призвана: сформулировать единые принципы регулирования отношений, в сфере связи и ИКТ; создать единообразный понятийный аппарат; унифицировать используемые отраслевым законодательством правовые институты и механизмы; устранить пробелы, коллизии, повторения и другие недостатки отраслевого регулирования. Результатом этой работы и должно стать создание Цифрового кодекса.

Ранее о необходимости создания Цифрового кодекса в связи с тем, что "законодательство РФ в сфере ИТ, цифры и связи очень сильно устарело" неоднократно заявлял председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.