В РФ могут ввести утильсбор на телеком-оборудование

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование (ТКО) могут ввести в РФ, он может стать одним из источников финансирования мер поддержки отечественного ТКО. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года, опубликованном во вторник.

Среди предлагаемых в проекте мер поддержки - софинансирование расходов отечественных производителей на разработку оборудования; предоставление льготных кредитов отечественным производителям оборудования для формирования складских запасов компонентов для производства.

Кроме того, предлагается предоставление операторам связи льготных кредитов для приобретения отечественного оборудования в рамках заключенных долгосрочных контрактов.

Еще одна инициатива предусматривает компенсацию для операторов связи части превышения стоимости поставляемого отечественного оборудования над стоимостью зарубежных аналогов.

Вместе с тем в проекте говорится, что расширение поддержки производства и внедрения отечественного телеком-оборудования в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" будет осуществляться на основе анализа и модернизации действующей нормативной правовой базы в области мер господдержки, а также посредством перераспределения и выделения дополнительных объемов финансирования.

В 2022 году отрасль связи столкнулась с санкционными ограничениями в части поставок оборудования и программного обеспечения. "Уход с российского рынка зарубежных производителей мотивирует государство обеспечить сопоставимый объем инвестиций в разработку отечественных технологий, производство программно-аппаратных комплексов и отечественного ТКО на уровне мировых лидеров по производству ТКО", - говорится в проекте.

По информации, приведенной в документе, рынок потребления ТКО в России за 2022 год составил 1 трлн рублей. Согласно данным Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) на апрель 2023 года, существует 1564 позиции отечественного ТКО. В 2022 году в ЕРРРП присутствовали 37 наименований российской электронной компонентной базы (ЭКБ), которые потенциально могут использоваться для разработки ТКО.

Вместе с тем в документе говорится, что необходимость повышения уровня технологического суверенитета в телеком-отрасли с одновременным поддержанием функционирования инфраструктуры и высокого качества и доступности предоставляемых услуг связи требуют пересмотра подходов к использованию зарубежного телекоммуникационного оборудования вне зависимости от санкций.

В частности, предлагается допустить использование в единой сети электросвязи РФ телеком-оборудования зарубежного производства, отнесенного к категории доверенного ТКО.

Проектом предлагается ввести категории "доверенного ТКО" (ТКО, соответствующее установленным уполномоченными органами требованиям по безопасности информации, работающее в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключающее выполнение недекларированных возможностей); утвердить критерии и методики отнесения телеком-оборудования к этой категории, которые позволят дифференцированно использовать различные классы/категории ТКО для решения различных задач в сетях связи.

Предлагается также установить, что переход на использование в сетях связи только российского ТКО возможен в случаях, когда на рынке РФ представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи.

Кроме того, проектом предусмотрена разработка и утверждение планов перехода операторов связи на использование доверенного ТКО на объектах критической информационной инфраструктуры. "Установленные такими планами сроки перехода должны учитывать объективное наличие на российском рынке доверенного ТКО, а также планы производителей ТКО по созданию и выводу на рынок соответствующих решений", - говорится в проекте стратегии.