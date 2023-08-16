Военные РФ сообщили об отражении шести контратак ВСУ на купянском направлении

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Войска РФ отразили шесть контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские позиции в Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели пятью опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана", - сказал Зыбинский.

По его словам, для восстановления утраченных позиций украинские войска провели четыре контратаки на позиции РФ в районе населенного пункта Синьковка, урочища Маньковка и леса Усы (Харьковская область - ИФ) - все контратаки успешно отражены.

"В полосе обороны 1-й танковой армии штурмовые группы 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провели две атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Новоселовское. Противник своевременно вскрыт, нанесением упреждающего огневого поражения артиллерии группировки все контратаки отражены, уничтожено до взвода живой силы", - сказал офицер.

Он также заявил, что артиллерией РФ уничтожены самоходно-артиллерийская установка польского производства Krab, 2С1 "Гвоздика" и 120-мм миномет в районе Стельмаховки и Песчаной.

Кроме этого, дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожена САУ Panzerhaubitze-2000 в районе населенного пункта Кучеровка, добавил Зыбинский.