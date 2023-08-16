Установлены личности 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Установлены личности 13 человек, погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале, сообщает пресс-служба главы Дагестана в среду.

"Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что Минцифры Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова организовало телефон "горячей линии", где можно получить информационную поддержку в круглосуточно режиме.

В понедельник в автосервисе на перекрестке села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 человека пострадали. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.