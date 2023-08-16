Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Установлены личности 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Установлены личности 13 человек, погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале, сообщает пресс-служба главы Дагестана в среду.

"Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается", - говорится в сообщении.

В РоссииСпецборт МЧС РФ доставил в Раменское пострадавших при взрыве на АЗС в МахачкалеЧитать подробнее

Пресс-служба напоминает, что Минцифры Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова организовало телефон "горячей линии", где можно получить информационную поддержку в круглосуточно режиме.

В понедельник в автосервисе на перекрестке села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 человека пострадали. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.

Дагестан Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при выдаче им гражданства

Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски

Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски

Match Group и Twitch грозят штрафы за нелокализованные данные россиян

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг
Военная операция на Украине

Российские военные сбили украинский беспилотник в Крыму

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

"Рособоронэкспорт" не видит потребности в импорте боеприпасов в Россию

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%

Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });