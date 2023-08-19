Тридцать шесть пострадавших от взрыва в Махачкале продолжают лечение в больницах

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лечение в стационарах республики Дагестан проходят более тридцати пострадавших от взрыва в Махачкале, сообщает в субботу министерство здравоохранения республики.

"36 пострадавших, из них 11 детей, на сегодня находятся на лечении в стационарах республики. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, для этого есть медикаменты и расходные материалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее 16 пациентов с более тяжелыми травмами были переведены в клиники Москвы.

14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После этого пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 пострадали. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.