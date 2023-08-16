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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Спецборт МЧС РФ доставил в Раменское пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самолет с 16 пострадавшими в результате пожара на АЗС в Махачкале приземлился в подмосковном Раменском, сообщает МЧС России в среду.

"Самолет чрезвычайного ведомства доставил в Раменское 16 пострадавших в результате трагедии", - говорится в сообщении.

Спецборт вылетел из дагестанской столицы накануне вечером.

Ранее глава МЧС Александр Куренков поручил эвакуировать пострадавших при пожаре на заправке в Махачкале в московские лечебные учреждения.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. Вторник в Дагестане был объявлен днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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МЧС Раменское Махачкала
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