ФСБ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Четверо диверсантов уничтожены в ходе боя

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о предотвращении проникновения украинских диверсантов в Стародубский район Брянской области.

ФСБ и "приданными силами Министерства обороны Российской Федерации в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения" на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), заявили в спецслужбе.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, четыре диверсанта в ходе боя уничтожены.

"На месте боестолкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", - заявляют в ФСБ.

В ЦОС не уточнили, когда произошло боестолкновение.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о пресечении попытки проникновения в регион украинских диверсантов.

По его данным, в результате попытки проникновения ДРГ пострадал работник сельхозпредприятия.