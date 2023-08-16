Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

ФСБ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Четверо диверсантов уничтожены в ходе боя

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о предотвращении проникновения украинских диверсантов в Стародубский район Брянской области.

ФСБ и "приданными силами Министерства обороны Российской Федерации в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения" на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), заявили в спецслужбе.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, четыре диверсанта в ходе боя уничтожены.

"На месте боестолкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", - заявляют в ФСБ.

В ЦОС не уточнили, когда произошло боестолкновение.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о пресечении попытки проникновения в регион украинских диверсантов.

По его данным, в результате попытки проникновения ДРГ пострадал работник сельхозпредприятия.

ФСБ Брянская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Природные пожары прошли в РФ площадь в 1,5 раза больше, чем в 2022 году

Природные пожары прошли в РФ площадь в 1,5 раза больше, чем в 2022 году

Red Wings отвергла претензии СК к условиям при перелете из Антальи в "Жуковский"

Станция "Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли

Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при выдаче им гражданства

Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски

Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски

Match Group и Twitch грозят штрафы за нелокализованные данные россиян

Установлены личности 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг
Военная операция на Украине

Российские военные сбили украинский беспилотник в Крыму

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });